Über eine halbe Millionen Euro Förderung für Tourist-Info

Schwetzingen. Gute Nachrichten für Schwetzingen: Mit 514 725 Euro aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) wird das Land Baden-Württemberg die Errichtung einer neuen Tourist-Information – geplant im Zuge des Umbaus rund ums Rothacker’sche Haus und den Alten Messplatz – fördern und beteiligt sich damit mit einem Fördersatz von 30 Prozent an der Gesamtinvestitionssumme von knapp über 1,7 Millionen Euro.

Dies erfuhr aktuell der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm, der sich über diese Nachricht freute: „Es ist wichtig, die Kommunen zu fördern und alle Möglichkeiten zu nutzen, den Tourismus wieder anzukurbeln, der mancherorts angesichts der Corona-Pandemie fast zum Erliegen kam. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, von welchem viele Branchen und Arbeitsplätze abhängig sind.“

Mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) fördert das Land nach einer Mitteilung des zuständigen Staatssekretärs Dr. Patrick Rapp (CDU) vom baden-württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus von Freitag kommunale Projekte, welche die Errichtung, Modernisierung, (energetische) Sanierung und den Umbau von kommunalen Tourismusinfrastruktureinrichtungen in Baden-Württemberg zum Ziel haben und die für die Gestaltung eines zukunftsfähigen Gesamtangebots notwendig sind. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich insgesamt 29 kommunale Tourismusinfrastrukturprojekten unterstützt, die Gesamtsumme beläuft sich auf rund 13,32 Millionen Euro, mit welchen Investitionen in Höhe von rund 33,3 Millionen Euro angestoßen werden.

