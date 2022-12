Wegen übler Nachrede in zwei tateinheitlichen Fällen war ein 50-jähriger Oftersheimer vor dem Amtsgericht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Kaufmann vorgeworfen, bestimmte Tatsachenbehauptungen in Beziehung auf seine Ex-Partnerin, mit der er eine gemeinsame fünfjährige Tochter hat, gegenüber Dritten, in diesem Fall einer Rechtsanwältin, aufgestellt zu haben. Dadurch habe er seine

...