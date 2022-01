Umgang mit Ausrutschern

Jeder kennt sie, jeder hasst sie: diese Ausrutscher! Egal ob bei einer Diät, bei den Neujahrsvorsätzen, beim Umgang mit Genussmitteln oder auch bei einer Ernährungsumstellung: Überall lauern Versuchungen, die einen schnell in alte Gewohnheiten zurückfallen lassen. Das ist menschlich.

In der Beratung begegne ich solchen Ausrutschern häufig: Die Kunden sind niedergeschlagen und haben ein schlechtes Gewissen, weil sie am Abend aus Heißhunger eine Tüte Chips gegessen haben. Oder weil sie in ihrem Lieblingsrestaurant doch ein Stück Fleisch anstatt einer vegetarischen oder veganen Alternative bestellt haben. Häufig gehen sie hart mit sich selbst ins Gericht.

Das muss nicht sein! Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass wir uns unsere Gewohnheiten über Jahre oder Jahrzehnte angeeignet haben. Das trifft auf alle Lebensbereiche zu, nicht nur auf die Ernährung. Wenn wir unsere vorhandenen Gewohnheiten durch neue ersetzen möchten, braucht es daher ein bisschen Geduld und Nachsehen mit sich selbst.

Das Problem mit Ausrutschern ist häufig nicht der Ausrutscher an sich, sondern unser Schwarz-Weiß-Denken. Wir glauben gerne, dass nun, da das Kind in den Brunnen gefallen ist, alle Mühe umsonst war. Wozu mit der Ernährungsumstellung weiter machen, wenn ich mir gestern den fetten Burger reingehauen habe? Wieso überhaupt wieder ins Fitnessstudio gehen, wenn ich mir stattdessen gestern faul auf der Couch die Tüte Chips reingedrückt habe? So tickt der Mensch.

Dabei ist ein Ausrutscher kein Weltuntergang. Er steht dem Ziel nicht einmal im Weg und könnte genauso gut bewusst genossen werden. Denn wir haben jeden Tag die Gelegenheit, einen Ausrutscher wieder wettzumachen. Haben wir uns die letzten Tage zu wenig bewegt, können wir das heute schon wieder ausgleichen. Wurde gestern gesündigt, kann man seine Ernährung direkt heute wieder gesünder gestalten. Bei Änderungen unserer Gewohnheiten gibt es kein Alles- oder-nichts. Seien Sie deshalb nicht so hart mit sich selbst, sondern nutzen Sie den Tag, um das Beste aus ihm herauszuholen.