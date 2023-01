Schwetzingen. Die Stelle gilt in Schwetzingen als Unfallschwerpunkt: die L597 (Friedrichsfelder Landstraße). Am Mittwochvormittag ist es gegen 8 Uhr zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 43-jährige Mazda-Fahrerin beim Abbiegen von der L597 zur Auffahrt auf die B535 eine entgegenkommende 41-jährige Mercedes-Fahrerin. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Der Verkehr aus Hirschacker kommend wurde auf die B 535, der Verkehr aus Schwetzingen kommend auf Höhe der Straße Am langen Sand umgeleitet. Die Sperrung wurde um 10.40 Uhr

Die Feuerwehr Schwetzingen war ebenfalls vor Ort im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und ausgelaufene Flüssigkeit zu beseitigen.

Die L597 ist derzeit nach einem Verkehrsunfall gesperrt. © Bauroth