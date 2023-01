Unterwegs mit den Schwetzinger Sternsingern am Dreikönigstag 2023

Die goldenen Königskronen mit den bunten Edelsteinen waren blitzblank. Die Sterne am Stab leuchteten besonders hell. Es gab eine frohe Botschaft, als sich knapp 20 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 15 Jahren am Dreikönigstag von St. Pankratius aus auf den Weg machten, um an vielen Türen in Schwetzingen den Segensspruch „C+M+B – Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“

...