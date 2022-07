Ursula Igel wird verabschiedet

Ursula Igel, Bezirksleiterin des Diakonischen Werks im Rhein-Neckar-Kreis wechselt zum 1. August dieses Jahres in die passive Altersteilzeit, Nachfolgerin wird Nadine Bikowski.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 1. Januar 2015 leitet Ursula Igel die Beratungsstellen in Schwetzingen und Wiesloch (beide im evangelischen Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz) des Diakonischen Werks im Rhein-Neckar-Kreis. Bis Ende 2019 war sie Teil der kollegialen Geschäftsführung und vertrat den Diakonieverband in der Liga der freien Wohlfahrtspflege. In ihrer Zeit im Diakonischen Werk im Rhein-Neckar-Kreis hat sie neben ihrer Mitwirkung in der Beratung in der Schwangeren- und Schwangeschaftskonfliktberatung sowie der Migrationsberatung vor allem den Fachbereich Migration und Integration im Diakonieverband koordiniert. Sie hat ab 2015 die Flüchtlingskrise mitbekommen und war wesentlich am Aufbau der Beratung der Flüchtlinge besonders bei der LEA Schwetzingen zuständig. Von 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2019 hat sie den Dolmetscherpool mitverantwortet, der durch Aktion Mensch finanziert war und über den viele Ehrenamtliche als Dolmetscher befähigt und im Landkreis eingesetzt wurden.

Ursula Igel hat von Beginn an diakonische Anliegen gegenüber kommunalen, staatlichen und anderen Stellen vertreten und ist eine Ansprechpartnerin in kirchenbezirklichen Austausch und Gremien, Mitglied im Bezirksdiakonieausschuss und der Bezirkssynode. Sie war zudem bis zum Leitungsstrukturprozess auch für die Öffentlichkeitsarbeit (unter anderem Pressearbeit, Veranstaltungen, Berichte) zuständig.

Mehr zum Thema Seite 1 - MM Attraktive Arbeitsplätze Mehr erfahren Schwetzingen Elektrogeräte entsorgen Mehr erfahren

Im internen Leitungsstrukturprozess hat sie wesentlich zur neuen Leitungsstruktur beigetragen und die Verantwortung in der Geschäftsführung abgegeben, um sich mehr den regionalen Aufgaben im Kirchenbezirk zu widmen. Seit der Umstrukturierung der Leitungsebenen im Diakonischen Werk im Rhein-Neckar-Kreis 2020 ist sie als Bezirksleitung im Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz tätig.

Die Verabschiedung findet am Freitag, 22. Juli, im Melanchthonhaus in Schwetzingen von 14 bis 17 Uhr statt. zg