Veganuary geschafft!

Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie sich am Veganuary beteiligt haben, können Sie stolz auf sich sein. Sie sind aus Ihrer Komfortzone herausgetreten und haben Neues gewagt. Hut ab!

Die Motive, bei diesem Aktionsmonat mitzumachen, der sich auf ein nachhaltigeres Leben ohne tierische Produkte fokussiert, sind genauso individuell wie das Befinden, wie es einem nach 31 Tagen nun damit geht.

Doch eines kann ich Ihnen sagen: Sie haben einen großartigen Beitrag geleistet! Die Initiative Veganuary hat Zahlen von Dr. Helen Harwatt vom Harvard University’s Animal Law und Policy Program bereitgestellt, was eine Million Veganuary-Teilnehmende seit dem ersten Aktionsmonat 2014 bis zur Kampagne im Januar 2021 aus mehr als 200 Ländern erreicht haben: Sie konnten 6,2 Millionen Liter Wasser durch eine 31-tägige pflanzliche Ernährung einsparen. Außerdem haben sie eine Ersparnis von 103 840 Tonnen CO2-Äquivalenten erreicht, womit man knapp 15 000 Mal mit dem Auto die Erde umrunden könnte. Was die Überdüngung angeht, konnten 405 Tonnen Eutrophierung in Gewässer eingespart werden, was einer Menge von 1645 Tonnen Abwasser und Jauche entspricht, die nicht in unsere Gewässer gelangt sind. Und zu guter Letzt konnten eine Million Menschen, die sich 31 Tage vegan ernährten, 3,4 Millionen Tierleben verschonen. Durch Ihre Teilnahme 2022 haben Sie dazu beigetragen, dass diese Bilanz nun noch besser ausfällt.

Wenn einem manchmal das Gefühl überkommt, dass man alleine nichts ausrichten kann, wenn man vielleicht sogar im Laufe des Veganuary von seinem Umfeld müde belächelt oder als Spinner betitelt wurde, sind es genau solche Zahlen, die zeigen: Ein jeder von uns kann einen Unterschied machen. Mögen die einzelnen Schritte noch so klein sein: Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können wir das Gesicht der Welt verändern.

Vielen lieben Dank, dass ich Sie während des Veganuary begleiten durfte.