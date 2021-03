Die evangelische Kirchengemeinde macht die Wiederaufnahme ihrer Präsenzgottesdienste von der Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis abhängig: „Wenn acht bis zehn Tage vor dem geplanten Gottesdienst die Inzidenz stabil unter dem Grenzwert von 50 liegt, feiern wir in Präsenz. Ist das nicht der Fall, wird ein Online-Gottesdienst ausgestrahlt“, erklärt Pfarrer Steffen Groß in einer Pressemitteilung. Das habe der Kirchengemeinderat einstimmigentschieden. „Wir wollen angesichts der unsicheren Lage und der sich ausbreitenden Mutanten kein Risiko eingehen und weiter unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.“

Der lange Vorlauf sei dem Aufwand bei der Produktion von Online-Gottesdiensten geschuldet. Gedreht werde jeweils ein Wochenende vor der Ausstrahlung, um genug Zeit für die Produktion zu haben. Dafür habe die Kirchengemeinde jetzt eine eigene Projektstelle auf 450-Euro-Basis eingerichtet, die Maximilian Jacobs, angehender Veranstaltungstechniker im Mannheimer Rosengarten, am 1. März antrat.

Mehr als 30 000 Menschen erreicht

Seit dem ersten Online-Gottesdienst am 15. März 2020 und dem Start des Formats „for your soul“ am 22. März 2020 hat die Gemeinde mehr als 30 000 Menschen erreicht – „und das sind nur die Zugriffszahlen im Internet“, kommentiert Pfarrer Groß. Zwar würden nicht alle Nutzer den gesamten Gottesdienst mitfeiern. „Aber wir wissen von vielen Familien, die den Gottesdienst gemeinsam erleben – da sitzen dann manchmal fünf oder sechs Leute vor dem Fernseher.“

Die Online-Gottesdienste der Kirchengemeinde sind über deren Homepage www.ekischwetzingen.de und den Youtube-Kanal eki schwetzingen zu sehen und können dort dauerhaft abgerufen werden. zg