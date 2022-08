Vor dem Konzert von Wincent Weiss: Fans übernachten an der Zähringerstraße in Schwetzingen

Schwetzingen. Viele Fans sind schon Stunden vor dem Einlass in den Schlossgarten Schwetzingen gekommen – Laura, Angelina, Sophie und Julia haben sogar beim Eingang an der Zähringerstraße übernachtet. Mit dem 9-Euro-Ticket sind sie am Freitagabend samt Zelt und Luftmatratze aus Sachsen über Baden-Baden angereist, um ihr Idol aus der ersten Reihe bejubeln zu können.

Musik im Park Wincent Weiss begeistert 6000 Menschen im Schlossgarten Schwetzingen

„Wir haben Wincent schon oft live gesehen und finden ihn einfach super“, erklärt die 21-jährige Laura im Gespräch. Den Tag haben sie sich mit „Escape Room“-Spielen vertrieben – und natürlich mit der Musik von Wincent Weiss. Mitten in der Menge feiern sie beim Konzert mit den anderen Fans zusammen. Zum Beispiel mit der 23-jährigen Lea und ihrer gleichaltrigen Freundin Lorena. Sie waren auch bereits am Morgen in Schwetzingen und haben sich angestellt. „Wir freuen uns total auf die schöne Atmosphäre“, loben die beiden die Kulisse im Grünen. Das Konzert hat sie jedenfalls nicht enttäuscht.

„Ich kann es kaum glauben, dass Wincent Weiss gerade einmal zwei Meter von mir entfernt stand“, schwärmt Nina aus Eppelheim nach dem Auftritt. „Es war mein erstes Konzert und ein unglaubliches Erlebnis mit einer super schönen, aufregenden und auch lustigen Stimmung.“







Konzert von Wincent Weiss im Schlossgarten Schwetzingen Rund 6000 Menschen begeistert Wincent Weiss bei Musik im Park im Schlossgarten in Schwetzingen und bereitet einen unvergesslichen Abend.