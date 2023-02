Vorfreude auf Schwetzinger Spargellauf - Anmeldung startet

Schwetzingen. Die Trainingsmotivation steigt, denn am Sonntag, 23. April, startet der 12. Spargellauf in und um den Schwetzinger Schlossgarten. Das Anmeldedatum sollten die Spargelläufer nicht verpassen: Die Anmeldung öffnet am Mittwoch, 1. Februar, um 8 Uhr unter www.spargellauf-schwetzingen.de oder gleichzeitig im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung, wo sich Laufwillige auch persönlich anmelden können.

Die Teilnehmerzahlen für die Strecken über fünf und zehn Kilometer sind jeweils auf 500 beschränkt. Für Schüler (Jahrgang 2010 und jünger) gibt es einen Schülerlauf über 1200 Meter, der Kinderlauf (2016 und jünger) führt über 500 Meter. Am 23. April fällt dann der erste Startschuss um 9.45 Uhr für die Schüler. Dann erst folgt der Kinderlauf um 10 Uhr. Um 10.20 Uhr gehen die Fünf-Kilometer-Starter auf die Strecke, zehn Minuten später die Zehn-Kilometer-Läufer. Über die fünf Kilometer können auch Dreierteams starten.

Neu ist dieses Jahr ein Meldeschluss. Nach dem Dienstag, 18. April, 24 Uhr, sind keine Ummeldungen oder Startplatzübertragungen mehr möglich. Bei freien Startplätzen kann am Laufwochenende nachgemeldet werden. Die Startgelder sind gleich geblieben: 2 Euro für den Kinder-, 4 Euro Schüler-, 7 Euro Fünfer-, 10 Euro für den Zehnerlauf. Wer sich als Helfer engagieren möchte, kann sich über die Homepage anmelden. Dort stehen auch Lauftreffangebote.