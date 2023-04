Vortrag in Schwetzingen: Natur im Garten ihren Platz lassen

Schwetzingen. „Naturnahe Gärten, pflegeleicht und lebendig – eine mögliche Antwort auf Klimawandel und Artensterben“. Über dieses Thema spricht Landschaftsgärtnerin Michaela Senk bei einem Vortrag des Nabu Schwetzingen und Umgebung am Donnerstag, 4. Mai, um 19 Uhr im Palais Hirsch. Der Eintritt ist frei.

In der Einladung schreibt der Nabu: „Der Klimawandel macht sich auch bei uns in der Rheinebene jedes Jahr stärker bemerkbar. Die Wasserknappheit wird immer deutlicher spürbar. In der freien Landschaft sind Wildblumen und Schmetterlinge kaum noch zu sehen. Es drängt sich die Frage auf, was der Einzelne tun kann, um einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Erhöhung der Artenvielfalt zu leisten.“

Die Antwort darauf, die zudem auch noch Freude macht, ist aus Sicht der Umweltschützer der naturnahe Garten. Wildpflanzen, die sich an trockene Lebensräume angepasst haben, kommen mit sehr wenig Wasser aus, und mit jeder neuen Pflanze ziehen neue Tierarten ein, insbesondere Insekten.

„In so einem naturnahen Garten darf Vieles einfach so bleiben – und Vieles, was in einem konventionellen Garten mühsam und zeitraubend ist, muss gar nicht mehr sein“, schreibt der Nabu. So entfalle zum Beispiel das regelmäßige Rasenmähen oder Heckenschneiden. Voraussetzung sei aber eine gute Planung sowie ein Umdenken in Bezug auf Aussehen des eigenen Gartens.

Wildpflanzen zum Mitnehmen

Um dabei einen hilfreichen Anstoß zu geben, lädt der Nabu Schwetzingen und Umgebung zu dem Vortrag der Landschaftsgärtnerin Michaela Senk ein. Sie ist Expertin für naturnahe Gärten und hat auf die Fragen der Besucher sicher eine Antwort. Mit vielen praktischen Tipps wird die Expertin außerdem konkrete Wege zu einem naturnahen Garten aufzeigen. Zahlreiche Fotos veranschaulichen dabei, wie vielfältig und individuell ein solcher Garten aussehen kann.

Der Nabu bietet in Absprache mit der Expertin außerdem eine Auswahl an Wildpflanzen an, die gegen eine kleine Spende direkt mitgenommen werden können. Auch weitere Informationsmaterialien werden während der kostenfreien Veranstaltung angeboten. zg