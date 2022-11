Die „Heavens Fighter“ reden nicht, sie handeln! Das war wieder am Samstag zu sehen, als der 2019 gegründete Verein seine jüngste Unterstützungsaktion für Obdachlose und Hilfsbedürftige durchführte. In der Awo-Begegnungsstätte in der Hebelstraße 6 wurden von den freiwilligen Helfern unter anderem Sachspenden verteilt. Gleichzeitig nahm der Verein auch Spenden von Unterstützern an.

Die

...