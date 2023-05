Warum ein Einhorn bei der Konfirmation in Schwetzinge tanzt

Schwetzingen. Eine Konfirmation zwischen Einhörnern, Zauberei und Wundern: Das erlebten 26 junge Menschen, die bei der evangelischen Kirchengemeinde Ja zu ihrem Glauben sagen. In vier ebenso festlichen wie unkonventionellen Gottesdiensten sind am Wochenende (29./30. April) die Jugendlichen in der evangelischen Stadtkirche konfirmiert worden. Dafür hatte Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen das erfolgreiche Format des Vorjahres weitergeführt: Eine Mischung aus Stationen und einer festlichen Einsegnung in der Kirche.

Zunächst durchliefen die Jugendliche mit ihren Familien und Wegbegleitern drei Stationen im Lutherhaus: An einer wurde Tauferinnerung gefeiert, an der zweiten gab es eine Ausstellung mit den Ergebnissen aus der einjährigen Konfirmandenzeit und an der dritten konnten die Angehörigen Fürbitten für die anschließende Segnung sowie ganz persönliche Segensworte für die Konfirmanden formulieren.

Danach stand ebenfalls im Lutherhaus die Predigt auf dem Programm: Pfarrer Steffen Groß leitete die Predigt mit einem musikalischen Gruß aus der Zauberwelt rund um Harry Potter am Piano ein. Hieran schloss Pfarrerin Dr. Beetschen mit ihrer Rede an. Zusammen mit den Konfirmanden und ihren Angehörigen zauberte sie mit dem Zauberspruch „Expecto Patronum“ einen Beschützer herbei. Zur Überraschung der Anwesenden erschien dieser in Form eines großen Einhorns auf der Bühne. Pfarrerin Beetschen erklärte, wie das Einhorn im Mittelalter aufgrund seiner Reinheit ein Zeichen für Jesus Christus wurde und sagt: „Einhörner erinnern uns daran, nicht nur mit der realen Welt zufrieden zu sein, sondern darauf zu hoffen, dass Gott immer ein Wunder bereithält.“ Schließlich tanzte sie mit dem Einhorn zu Pfarrer Groß Interpretation von Katja Ebsteins „Wunder gibt es immer wieder“.

Höhepunkt der Konfirmation waren dann die feierlichen Einsegnungen in der Stadtkirche, die die Pfarrer Dr. Beetschen und Groß, Diakonin Margit Rothe und viele ehrenamtliche Mitarbeiter gemeinsam vornahmen. Neben den persönlichen Segensworten für die jungen Leute stand hier die Musik besonders im Mittelpunkt: Neben Kantor Detlev Helmer wirkten Gaby Schneider und Alexander Levental mit.

Am Ende war Pfarrerin Dr. Beetschen erschöpft, berichtete aber glücklich: „Die Konfirmation, das gesamte Konfiprojekt der Soulsaver war ein voller Erfolg. Ich bin dankbar, sie gemeinsam mit unserem Team begleiten zu dürfen.“