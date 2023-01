Winterwunderland in der Region - und spiegelglatte Straßen

Schwetzingen/Region. Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 21.10 Uhr. Ein 18-Jähriger mit seinem Seat aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Inselstraße in Mannheim von der Fahrbahn ab. Es durchbrach ein Geländer, stürzte zirka fünf Meter eine Böschung hinab und überschlug sich hierbei mehrfach, teilt die Polizei mit.

Das Fahrzeug kam schließlich am Beckenufer zum Stillstand, wobei es teilweise bereits im Wasser stand.

Der Fahrzeugführer kam mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von zirka 8000 Euro.

Rettungskräfte sind am Fahrzeug. © PR-Video/Priebe

Aufgrund der schwierigen Unfallendstellung des Fahrzeugs musste dieses durch die Feuerwehr mit einem Kran geborgen werden. Der Schiffsverkehr wurde durch die Bergungsarbeiten nicht eingeschränkt.

Vorsicht geboten

Das Winterwunderland birgt Schönheit und Gefahren gleichermaßen. Neben den glatten Straßen ist der schwere Schnee eine Gefahr in den Wäldern: Äste können von Bäumen unter der Last abbrechen. Vorsicht ist also angeraten bei Spaziergängen.

Eine schöne Impression eines Lesers aus Schwetzingen, die er am Samstagmorgen eingefangen hat. © Rohr

Schöne Fotos

Wie schön die Natur in ihrem weißen Kleid ist, zeigen schon erste Fotos wie das eines Lesers, am Samstagmorgen in Schwetzingen aufgenommen. Wer schöne Fotos beisteuern möchte, gerne an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: "Schnee" mit Name und Ortsangabe mailen.