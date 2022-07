Zweite Jubiläumsausstellung des Kunstvereins Schwetzingen im Palais Hirsch

Das Gemälde von Pia Hampel hat etwas Erfrischendes. Das leuchtende Gelb erinnert im ersten Moment an Zitronen. Zitronenlimonade. Zitronenmasaker im Mixer? Bei Letzterem muss die Künstlerin herzlich lachen. „Das ist ja das Schöne, dass jeder etwas anderes für sich in den Bildern sieht“, sagt sie in Bezug auf die Assoziation. Pia Hampel selbst hat ihre abstrakten Werke sogar mit Titeln versehen,

...