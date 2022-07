72 Ladepunkte verfügbar

Speyer. Aktuell betreiben die Stadtwerke Speyer (SWS) 34 Ladestationen in ihrem Netzgebiet Speyer und Otterstadt – davon acht Schnelllader und 26 Normallader. Insgesamt stehen den Nutzerinnen und Nutzern von E-Autos ganzjährig 72 Ladepunkte zur Verfügung. Die Attraktivität des Ladenetzes in der Domstadt zeigt sich auch im Ladenetz-Ranking des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), das aktuell veröffentlicht wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei ist Speyer auf Platz zwei von insgesamt 36 Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz. Im bundesweiten Vergleich von insgesamt 399 Städten und Landkreisen belegt die Stadt Speyer weiterhin eine gute Position auf Platz 21. Das VDA-E-Ladenetz-Ranking ist eine statistische Auswertung, die auf den amtlichen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes und der Bundesnetzagentur beruht. Der untersuchte sogenannte „T-Wert“ gibt das Verhältnis aller aktuell zugelassenen E-Pkw zu den verfügbaren öffentlichen Ladepunkten je Stadt und Landkreis an.

Ausbau des Ladenetzes geplant

Auch künftig werden die SWS den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranbringen, um den Umstieg auf E-Autos attraktiv zu gestalten. So sind – auch im Rahmen von Förderprogrammen – in den nächsten Monaten weitere Ladepunkte im Netzgebiet geplant. Erste Ladestationen in den Umlandgemeinden Römerberg und Harthausen befinden sich in Planung und Umsetzung. zg

Mehr zum Thema Stadtwerke und Gewo Speyer will Energieressourcen effizienter nutzen Mehr erfahren E-Mobilität Siemens stößt zu Volkswagens Ladenetz-Projekt in Nordamerika Mehr erfahren Klimaschutz Zoff um Verbrenner-Aus noch nicht vom Tisch Mehr erfahren

Info: Info-Telefon: 06232/625-1900, E-Mail: vertrieb@stadtwerke-speyer.de