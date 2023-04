Andrang wie vor Corona

Speyer. Die größte Weinmesse der Pfalz hat am Wochenende mehr als 3500 Weinliebhaber nach Speyer gelockt. Das neue Konzept von „Wein am Dom“, das von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und der Pfälzer Weinwerbung initiiert wurde, kam bei den Besuchern gut an. 132 Weingüter präsentierten an fünf verschiedenen Veranstaltungsorten in der Speyerer Innenstadt zwei Tage lang ihre Produkte sowie den neuen Jahrgang 2022.

Nach zwei Corona-bedingten Ausfällen konnte die Frühlingsweinmesse erstmals seit 2019 wieder in der historischen Innenstadt stattfinden. Bereits eine Woche vor dem Event vermeldeten die Veranstalter einen ausverkauften Messe-Samstag. Etwas später waren auch alle Zwei-Tages-Tickets vergriffen. Damit reihten sich die Besucherzahlen in die erfolgreiche Vor-Corona-Zeit ein.

Workshops als Begleitung

„Wir sind begeistert, wie unser neues Veranstaltungskonzept angenommen wurde. Wir haben während der Pandemie intensiv daran gearbeitet. Der Ticketverkauf sowie die vielen zufriedenen Gesichter am Wochenende zeigen, dass wir viele richtige Entscheidungen getroffen haben“, freute sich Pfalzwein-Vorsitzender Boris Kranz.

Zum neuen Konzept zählten unter anderem zwei begleitende Wein-Workshops, die separat gebucht werden konnten. Die Pfälzer Weinhoheiten nahmen die Messebesucher zudem „an die Hand“ und gaben in „Winewalks“ nicht nur ihr ausgiebiges Fachwissen weiter, sondern nahmen die Besucher mit auf verschiedene thematische Weinreisen. zg

