Bademaxx-Freibadsaison startet am Freitag - Tickets erhältlich

Speyer. Das Freibad des Sport- und Erlebnisbads Bademaxx in der Geibstraße öffnet am Freitag, 20. Mai, um 10 Uhr für die Saison. Saisonkarten sind ab Mittwoch, 18. Mai, 11 Uhr, an der Kasse im Hallenbad erhältlich. Für deren Ausstellung werden alle zukünftige Inhaber fotografiert. Eigene Fotos können nicht genutzt werden, teilen die Stadtwerke mit. Mietschränke sind für die gesamte Freibadsaison für 20 Euro (plus 20 Euro Pfand) an der Hallenbadkasse zu buchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gelten die gleichen Öffnungszeiten und Preise wie vor der Corona-Pandemie im Sommer 2019. Zu Corona-Zeiten gab es Sonderregelungen. Die Freibad-Öffnungszeiten bis Anfang September sind 10 bis 19 Uhr, im Juli und August 8 bis 20 Uhr.

Zum 15-Jahre-Bademaxx-Jubiläum sind besondere Aktionen geplant: Der Hoffe-Express, das Fan-Mobil der TSG Hoffenheim, bietet am 6. und 7. August jeweils von 10 bis 17 Uhr ein buntes Animationsprogramm für die ganze Familie. Die Sommer-Pool-Party mit dem „Zephyrus-Team“ sorgt am Donnerstag, 11. August, ab 14 Uhr für Spiel und Spaß für Groß und Klein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgrund der aktuellen Erdgassituation um den Ukraine-Krieg sollen die Wassertemperaturen im Freibad in Schwimmer- und Freizeitbecken um zwei Grad auf 24 Grad abgesenkt werden. Die Temperaturen im Hallenbad und in den Kleinkinderbecken (Hallenbad/Freibad) bleiben konstant. Auch die Temperaturen in den Saunakabinen sollen stabil gehalten werden.

Im Bademaxx gelten keine Corona-Regeln mehr. Zur Sicherheit der Bade- und Saunagäste ist nach wie vor ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. zg/soda