Speyer. In Zusammenarbeit mit der 95-jährigen Witwe Herta Kaiser hat Autor und Künstler Michael Lauter die bewegende Lebensgeschichte des Speyers Josef Kaiser verfasst. Als Sohn eines dunkelhäutigen französischen Besatzungssoldaten und einer Speyrerin kommt Kaiser 1921 zur Welt. Er erfährt bittere Armut und wird wegen seiner Hautfarbe ausgegrenzt. Er arbeitet als Zirkusartist und versucht als Schiffsjunge vor den Nazis zu fliehen, die ihn 1937 zwangssterilisieren wollen.

Diese spannende und ungemein berührende Lebensgeschichte hat Michael Lauter gründlich erforscht und dabei bisher unentdecktes Archivmaterial verwertet. In einem reich bebilderten Buch, einer Art Grafic Novel, hat er über zwei Jahre ein lange verdrängtes Kapitel der NS-Zeit aufgearbeitet und in Text und Bild eindrucksvoll festgehalten.

Nachdem die beiden vorangegangenen Veranstaltungen einen sehr großen Zuspruch fanden, stellt Lauter sein Buch „Der schwarze Kaiser – die Geschichte des Josef Kaiser aus Speyer“ noch einmal in einer Bilderschau mit Lesung am Montag, 12. Dezember, um 18 Uhr im Stadtratssitzungssaal vor. Witwe Herta Kaiser-Grimm wird ebenfalls anwesend sein. Der Eintritt ist frei. zg