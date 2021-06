Brezelfest und Gaststätten

Speyer. Kürzlich hat die Abteilung Kulturelles Erbe – Stadtarchiv seinen Tätigkeitsbericht 2020 vorgelegt. Er erscheint digital und erstmals in neuem Layout. Wenn auch die historische Bildungsarbeit unter Corona litt – einige Vortragsabende mussten leider ausfallen, so verzeichneten doch andere archivische Arbeitsbereiche große Fortschritte. Mit der Erschließung, wie der Archivar die Eingabe von Metadaten über die Archivalien in die Datenbank nennt, kam das Team des Stadtarchivs gut voran. Die Zahl der Digitalisate übertraf das ursprünglich geplante Jahresziel sogar um 400 Prozent.

AdUnit urban-intext1

Der virtuelle Lesesaal bot während der Schließung des Stadtarchivs für den Besuchsverkehr im Lockdown einen guten Ersatz. Mit einer Online-Ausstellung zur Geschichte des Brezelfestes erinnerte das kulturelle Erbe Speyer die Brezelfestfreunde, die die Absage des beliebten Volksfests 2020 bedauerten, in Form einer historischen Bilder-Zeitreise an die Festveranstaltung in früheren Jahren. Das bewährte Social-Media-Angebot des Stadtarchivs stieß gerade in Zeiten der Corona-Pandemie auf große Resonanz. Die Reihe über Speyerer Gaststätten erfreute sich übrigens besonderer Beliebtheit. zg

Info: Direktlink: https://www.speyer.de/de/bildung/kulturelles-erbe-stadtarchiv/historische-bildungsarbeit/jahresberichte-und-schriftenreihen/jahresbericht2020-190521-final.pdf?cid=2sap