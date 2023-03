Brückenerneuerung am Closweg geht bald los

Speyer. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit Sitz in Speyer informiert, dass am Dienstag, 11. April, mit den Erneuerungsarbeiten der Closwegbrücke über die B 39 zwischen Ausfahrt Diakonissenkrankenhaus und Speyer-Süd begonnen wird. In einer ersten Bauphase erfolgt die Vollsperrung des Closweges im Bereich der Brücke ab 11. April bis zur voraussichtlichen Fertigstellung im Winter oder Frühjahr 2024.

Die innerörtliche Umleitungsstrecke Richtung Wohngebiet Vogelgesang verläuft über die Remlingstraße und Am Germansberg. Nördlich der B 39 wird der Verkehr über die Paul-Egell-Straße umgeleitet. Die Zufahrt zur Matthias-Grünewald-Straße bleibt offen.

Nächster Schritt ist der Abbruch der bestehenden Brücke ab Freitag, 28. April, um 19 Uhr bis Montag, 1. Mai, um 5 Uhr. In diesem Zeitraum wird die B 39 voll gesperrt. Hierzu wird der Verkehr Richtung Pfalz und aus der Pfalz großräumig über die Autobahn A 61 und die B 9 umgeleitet. Für die weiteren Arbeiten wird die Fahrbahn der B 39 im Baubereich mit einer Schutzwand eingeengt und die Geschwindigkeit auf Tempo 50 reduziert. Der Verkehr kann in beiden Fahrtrichtungen fließen, bevor in einer weiteren Vollsperrungsphase Fertigteile für die Brücke eingehoben und verlegt werden müssen. Dieser Arbeitsschritt ist an einem Wochenende im Juli geplant. Der genaue Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben.

Bis zu einer letzten Vollsperrung, voraussichtlich im Winter 2024, kann der Verkehr auf der B 39 mit eingeschränkter Fahrbahnbreite fließen. In dieser letzten Sperrphase werden Arbeits- und Schutzgerüste sowie Schalungselemente über der Fahrbahn der Bundesstraße ausgebaut.

Vor Baubeginn werden im nahen Umfeld der Baustelle Beweissicherungsverfahren an den Wohnhäusern durchgeführt, die um Erschütterungsmessungen während des Brückenabbruches ergänzt werden.

Die Auftragssumme der Erneuerungsmaßnahme liegt bei rund 1,9 Millionen Euro. Die Kosten trägt der Bund. Das im Jahr 1966 erbaute Bauwerk stellt die wichtigste Verkehrsverbindung zwischen dem Stadtteil Vogelgesang und der Innenstadt dar. Aufgrund des Schadensumfangs und den wachsenden Anforderungen an Brückenbauwerke war eine wirtschaftliche Instandsetzung nicht mehr möglich, sodass die Brücke durch einen Neubau ersetzt werden muss. zg