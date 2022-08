Chichester als neue Partnerstadt?

Speyer. Bürgermeisterin Monika Kabs und Fachbereichsleiter Matthias Nowack werden am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch nach Chichester in England aufbrechen. Dort sollen erste Gespräche über eine mögliche neue Städtepartnerschaft geführt werden. Auf dem Besuchsprogramm stehen zwei Business Meetings mit der Stadtspitze von Chichester, ein Stadtspaziergang sowie ein Besuch der Kathedrale und weiterer Kulturdenkmäler.

Geplant ist darüber hinaus der Besuch einer großen Sport- und Freizeitanlage (Westgate Leisure Centre) und des Chichester District Museums (Novium), heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Bisher war Speyer mit der englischen Stadt Spalding im Distrikt South Holland in der Grafschaft Lincolnshire verbandelt, eine Partnerschaft, die aber schon seit Jahren vor allem von englischer Seite nicht mehr gepflegt und schließlich von dort auch offiziell aufgekündigt wurde. Spalding ist für seine landwirtschaftliche Prägung und eine jährliche Blumenparade bekannt.

Theaterfestival und Rennstadt

Chichester liegt in der südenglischen Grafschaft West Sussex. Die Stadt ist das Verwaltungszentrum sowohl der Grafschaft als auch des Distrikts Chichester und zählt 26 572 Einwohner. Internationale Bekanntheit genießt die Kleinstadt vor allem aufgrund ihrer Kathedrale und eines jährlich ausgerichteten mehrmonatigen Theaterfestivals, zu dem seit 1962 die besten Dramatiker, Regisseure und Schauspieler des Landes zusammenkommen und dessen Uraufführungen nicht selten einen erfolgreichen Transfer nach London oder New York nach sich ziehen.

Im nahe gelegenen Goodwood House findet jedes Jahr auf Einladung des Earl of March das Goodwood Festival of Speed statt. Dort gibt sich regelmäßig die britische und internationale Prominenz die Ehre, um die Rennen mit Oldtimern und modernen Rennwagen zu beobachten, auch Mitglieder des Königshauses sind dort regelmäßig zu Gast.

Der Gegenbesuch einer kleinen Delegation aus Chichester wird voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden. Über eine mögliche neue Städtepartnerschaft wird am Ende dann der Speyerer Stadtrat entscheiden. Die englische Stadt hat bereits langjährige Verbindungen mit zwei anderen Partnerstädten von Speyer – mit Ravenna und Chartres. Sollten die Stadträte in Chichester und Speyer der Initiative aus England zustimmen, könnte aus dem Dreierverbund Chartres-Ravenna-Speyer eine Viererverbindung mit Chichester entstehen, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. zg