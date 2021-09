Das Chaos setzt sich fort

Speyer. Die Autobahn GmbH ist offensichtlich von einer großen Sorglosigkeit beseelt. Nachdem es jetzt gerade erst kilometerlange Rückstaus bis zum Kreuz Hockenheim gegeben hatte, weil zwei Bohrteams der Planungsfirma Deges durch eine unnötige Baustellenabsperrung geschützt wurden, die seit Dienstagabend weggeräumt ist, wird nun die nächste Baustelle verkündet und ab Donnerstag eingerichtet. Das macht fassungslos. Diesmal betroffen, der sich direkt anschließende Abschnitt zwischen dem Kreuz Speyer und der Abfahrt Schifferstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Autobahn GmbH schreibt: „Am 16. September beginnt die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Koblenz. Die Baumaßnahme umfasst einen rund 7,5 Kilometer langen Streckenabschnitt und schließt die Installation neuer Fahrzeugrückhaltesysteme ein. Ziel ist es, die am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommene alte Asphaltfahrbahn zu erneuern und die Sicherheit auf der Strecke zu verbessern. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen; aufgrund der baustellenbedingten Verkehrsführung ist bis dahin mit tageszeitabhängigen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.“

Und jetzt kommt die in der Pressemitteilung stehende geradezu naive Zuversicht der Behörde: „Der als Umleitungsstrecke für die bis Ende November dauernde Sanierung der Salierbrücke ausgewiesene Abschnitt der A 61 ist nicht Teil der Maßnahme.“ Wir schicken dann gerne Fotos vom zu erwartenden Rückstau vor dem Kreuz Speyer an die Verantwortlichen der Autobahn GmbH.

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten wird der linke Fahrstreifen auf die andere Seite und der rechte Fahrstreifen nach außen auf den Standstreifen umgelegt. Die Vorarbeiten zur Verkehrssicherung finden vorrangig in den Nachtstunden statt (zwischen 20 und 5 Uhr), um Beeinträchtigungen gering zu halten. Ende September beginnen die Arbeiten auf dem linken Fahrstreifen (Einbau Binderschicht). Anschließend wird der rechte Streifen für den Einbau der Asphaltdeckschicht vorbereitet. Dieser erfolgt ab Mitte November für beide Fahrstreifen zusammen. In dieser Bauphase steht in Fahrtrichtung Koblenz nur der auf die Gegenfahrbahn umgelegte Fahrstreifen zur Verfügung – Staus einkalkuliert. jüg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2