Der Sommer – der ist da

Speyer. Beim Sommerkonzert der C-Chöre der Dommusik Speyer versammelten sich rund 65 Kinder im Innenhof der Domsingschule in der Altstadt, um nach zweijähriger Zwangspause weltliche Lieder zu präsentieren.

Im C-Chor, auch Vorchor genannt, singen Kinder des letzten Kindergartenjahrs und der ersten Klasse und proben einmal wöchentlich 45 Minuten lang altersgerechte Lieder. Die Kinder gaben unter der Leitung von Ute Hormuth und Domkantor Joachim Weller lustige Geschichten wie „Ein Sperling und ein Elefant“ oder „Froschkonzert mit Dagobert“, aber auch bekannte Sommerlieder wie „Lachend kommt der Sommer über das Feld“ zum Besten. Begleitet wurden sie von Domkapellmeister Markus Melchiori am E-Piano und Andreas Triefenbach am Schlagzeug.

Mal zur Schnupperprobe kommen

Traditionell sind zu diesem Konzert auch befreundete Kinder und Eltern eingeladen, die überlegen, bei der Dommusik mitzusingen. Wer jetzt nicht vor Ort war, hat dennoch Gelegenheit, die gesangspädagogische Arbeit der Dommusik kennenzulernen: Am Freitag, 15. Juli, von 16 bis 16.35 Uhr, oder am Dienstag, 19. Juli, von 14.30 bis 15.05 Uhr finden speziell hierfür zwei Schnupperproben statt.

Die Einladung hierzu ergeht an alle interessierten Kinder, die jetzt Vorschulkinder sein werden oder die erste Klasse besuchen. Treffpunkt ist jeweils im Innenhof der Domsingschule. Um Anmeldung per E-Mail unter dommusik@bistum-speyer.de im Vorfeld wird gebeten.

Im nächsten Schuljahr stehen erneut Vorchor-Gruppen dienstags (14.30 bis 15.15 Uhr), mittwochs und donnerstags (15.15 bis 16 Uhr) sowie freitags (16 bis 16.45 Uhr) zur Auswahl. Die Teilnahme am Vorchor der Dommusik Speyer ist übrigens kostenlos und ein Einstieg ist jederzeit möglich. Der nächste öffentliche Auftritt der Vorchöre wird am Heiligabend 2022 im Rahmen der Kinderkrippenfeier im Dom zu Speyer sein. is