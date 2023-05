DGB-Stadtverband feiert Maifest in der Walderholung Speyer

Speyer. Der DGB-Stadtverband veranstaltete in der Walderholung sein Maifest, das unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ stand. Bereits zu Beginn war die Veranstaltung, die mit Besuchen von Politikern und Reden einhergeht, mit rund 200 Besuchern gut besucht.

Der Ortsvorsitzende Axel Elfert – der überlegt, Ende des Jahres nicht mehr erneut zur Wahl anzutreten – sprach in seiner Rede zahlreiche Missstände in der Welt an, wie den Überfall Russlands auf die Ukraine, Arbeitslosenzahlen und mangelnden Umweltschutz. Aber auch zu hohe Mieten in der Stadt waren Thema. Als Festredner war Arbeiterpfarrer Franz Meurer aus Köln zu Gast. Auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler richtete Worte an die Gäste. und sprach Missstände wie zu hohe Mieten und zu viel Verkehr an.