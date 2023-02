Dommusik in Speyer: Klänge, die bis ins Weltall reichen

Speyer. Die Hauptaufgabe der Dommusik liegt in der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste. Damit ist das Programm mit dem Kirchenjahr verknüpft. Geplant wird das Jahresprogramm mit unterschiedlich langem Vorlauf. Bei den Gotttesdiensten ist es rund ein Jahr, bei Konzerten fängt die Planung manchmal schon mehrere Jahre vorher an. Domkapellmeister Markus Melchiori freut sich, dass er dank des guten Rufs der Dommusik hochkarätige Solistinnen und Solisten und international bekannte Chorgruppen nach Speyer holen kann: „Mit unseren gut einstudierten Chorgruppen und internationalen Solisten können wir bei Konzerten den Menschen herausragende Hörerlebnisse bieten. Dabei erleben wir immer wieder, dass auch die Sänger und Musiker, die sonst an renommierten Häusern gastieren, das Musizieren im Speyerer Dom als besonders erfüllend erleben und deshalb gerne zu uns kommen.“ So werden bei den Internationalen Musiktagen zum Beispiel auch die Regensburger Domspatzen zu erleben sein.

Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Pflege der Chorgruppen mit Ausbildung der Sängerinnen und Sänger. Dabei haben gemeinschaftsbildende Aktivitäten einen hohen Stellenwert. So fahren die Domsingknaben und der Mädchenchor in diesem Jahr nach Hamburg, wo diese in der berühmten Hamburger Kirche St. Michaelis, genannt „Michel“ und in der katholischen Kathedrale St. Marien gastieren.

Dommusik in Speyer: Prozess der Vernetzung und Austausch

Erstmals fand im Jahr 2023 ein Treffen aller Domkapellmeister statt zu dem Markus Melchiori in die Domstadt eingeladen hatte. Hier begann ein Prozess der Vernetzung und des Austauschs, der in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll. Je nach Zeit im Kirchenjahr und Art des Kirchenfestes werden die Gottesdienste im Dom musikalisch gestaltet. Das Spektrum reicht hier von Orgelmusik und Kantorengesängen hin zu Messen mit Vokal- und Instrumentalgruppen der Dommusik. Dank der erfolgreichen Chorarbeit der Dommusik stehen hier eine Reihe von verschiedenen Formationen zur Verfügung. Das Spektrum reicht hier von verschiedenen kleinen Sängergruppen, Scholen genannt, den Domsingknaben und dem Mädchenchor bis zum Domchor, wobei alle Gruppen auch gemeinsam in Aktion treten können.

Im Marienmonat Mai lädt das Domkapitel jeweils samstags um 18 Uhr unter dem Titel „Halte.Punkt.Maria“ zu einer Reihe von Maiandachten ein, die alle in besonderer Form gestaltet werden.

Dommusik in Speyer: Konzerte und Konzertreihen

Als erstes großes Konzertereignis des Jahres im Dom findet am Samstag, 1. April, ein Passionskonzert mit Musik von Johann Sebastian Bach und Joseph Haydn statt. Der Speyerer Domchor und das Barockorchester „L’arpa festante“ musizieren unter der Leitung des Domkapellmeisters.

Die Fortsetzung einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist die Gestaltung des Abschlusskonzerts des „Musikfests Speyer“ in der Gedächtniskirche am 2. Juli um 18 Uhr. Der Domchor singt hier unter der Leitung von Michael Francis, dem Chefdirigenten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz das „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart in einer rekonstruierten Fassung von Robert Levin.

Für eine Begegnung von Mädchenchören sorgt der Abend „O clap your Hands“ am 25. Mai um 19 Uhr. Die Chöre des Edith-Stein-Gymnasiums und der Mädchenchor gestalten den Abend mit Chormusik für gleiche Stimmen aus Renaissance, Romantik und Moderne.

Kennzeichnend für die Speyerer Dommusik ist es, dass sie sich nicht auf ihrer über tausendjährigen Tradition ausruht, sondern immer wieder Neues ausprobiert. Unter dem kennzeichnenden Titel „Unendliche Weiten . . .“ führt sie der Weg durch Raum und Zeit in die Raumfahrthalle des Technik Museums. Das Programm ist keineswegs beliebig. Mit „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss erklingt das Stück, welches das musikalische Hauptthema des ikonischen Science-Fiction-Klassikers „Odysee im Weltraum“ von Stanley Kubrick bildet. Als zweites Werk stehen „Die Planeten“ des englischen Komponisten Gustav Holst auf dem Programm, wo im letzten Satz ein Frauenchor gefordert ist.

Im Laufe des Jahres lädt die Dommusik sowohl zu verschiedenen Konzertreihen als auch zu einzelnen Konzertereignissen ein. Den Auftakt macht hierbei die Reihe „Cantate Domino“ mit einem Konzert am 25. Februar um 18 Uhr. Die geistlichen Konzerte laden innerhalb der sogenannten „geprägten Zeiten“ (Advents- und Fastenzeit) samstags um 18 Uhr zur Besinnung in den Dom ein. Dabei wird um Spenden gebeten.

Wenn es wieder etwas wärmer im Dom wird und die Orgel besser gestimmt werden kann, startet der Internationale Orgelzyklus. Unter der künstlerischen Leitung von Domorganist Markus Eichenlaub werden in neun Konzerten namhafte Interpreten aus Tschechien, Belgien und Frankreich zu hören sein. Mit dabei ist Charles Harisson, Organist der Kathedrale von Chichester, Speyers neuer Partnerstadt. Mit Sunkyung Noh aus Leipzig und Südkorea und Zuzana Ferjencíková aus Rotterdam und Slowakien sind in diesem Jahr auch zwei Frauen dabei. Eröffnet wird der Zyklus von Domorganist Markus Eichenlaub am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr. Zuvor gibt es, wie an allen Abenden, ein Gespräch mit dem Interpreten, welches um 18.45 Uhr startet. Karten sind in der Dom-Info und an allen den Reservix Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bei einem besonderen Gottesdienst werden alljährlich Mädchen und Jungen am Übergang von der Grundschulzeit in die weiterführenden Schulen in den A-Chor aufgenommen. Viele von ihnen haben zuvor die Klosterschule St. Magdalena besucht, mit der die Dommusik eng kooperiert. Die Schülerinnen und Schüler dort sind automatisch Teil der sogenannten C- und B-Chöre und wirken bereits gelegentlich bei Gottesdiensten am Dom mit. Der nächste Schritt ist dann der Übergang in den A-Chor gegen Ende der vierten Klasse. Diese Kinder entscheiden sich mit ihren Eltern bewusst dafür, weiter in den Chorgruppen der Dommusik mitzusingen.

Dommusik in Speyer: Erneuerung der Läuteanlage

Der Domkapellmeister ist auch für das Geläut des Doms zuständig. Die elektronische Läuteanlage ist in die Jahre gekommen und sorgte zuletzt vermehrt für Störungen. Zudem sind Ersatzteile oft nicht mehr beschaffbar. Daher steht 2023 eine technische Erneuerung der Anlage an.

Info: Über die Internationalen Musiktag berichten wir gesondert.