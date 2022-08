Ein roter Teppich für die neuen Pflegerinnen in Speyer

Speyer. 13 junge Menschen haben jetzt erfolgreich ihren Abschluss zum staatlich geprüften Gesundheits- und Krankenpfleger oder zur Krankenpflegerin erreicht: Es war der letzte Kurs seiner Art, denn ab nächstem Jahr werden Pflegefachfrauen und -männer die neue generalistische Pflegeausbildung beenden. Das Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer und das Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen beglückwünschten in einer kleinen Feierstunde die Absolventen und hießen auch neun von ihnen in ihren Häusern als neue Mitarbeitende willkommen.

„Sie haben sich für einen tollen Beruf entschieden“, betonte Daniel Kroneder, der Leiter der Schule für Pflegeberufe in Speyer. „Ihre Ausbildung war anspruchsvoll und abwechslungsreich. Ihre künftige Arbeit wird es ebenso sein, weil Sie viel mit und für Menschen tun werden“, so Kroneder auf der Examensfeier. Er hob zudem die Bedeutung der Pflegeberufe in Zeiten des demografischen Wandels hervor und attestierte den Nachwuchs-Pflegekräften: „Sie haben einen wichtigen Beruf gewählt und Ihre anspruchsvolle Ausbildung trotz Corona-Pandemie hervorragend gemeistert – dafür haben wir Ihnen nun den roten Teppich ausgerollt.“

Die sechs Besten belobigt

Die sechs Absolventen Eva Maria Gurres, Pia Einsiedel, Céline Cantzler, Soukaina Kunz-Hammach, Nelly Nzune Ouambo und Hussam Alsahli erhielten einen Büchergutschein für die besten Prüfungsergebnisse.

Die dreijährige qualifizierte Berufsausbildung mit dem staatlich anerkannten Abschluss sei für all diejenigen etwas, die eine „soziale Ader“ haben, meint Schulleiter Kroneder und ergänzt: „Das Erreichte kann gleichzeitig Grundlage für eine weitere Fachqualifikation oder ein späteres Studium sein. Mit der Berufsausbildung eröffnen sich sehr viele Perspektiven.“

Insgesamt bietet die Schule für Pflegeberufe Platz für bis zu 160 Auszubildende und beginnt jährlich am 1. April oder 1. Oktober mit der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Voraussetzung für die Ausbildung ist der Realschulabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung in der Alten- und Krankenpflegehilfe. ab/zg