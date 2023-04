Frauen für die Kommunalpolitik begeistern

Speyer. Frauen stellen rund die Hälfte der Bevölkerung. In politischen Gremien sind sie jedoch oft unterrepräsentiert, vor allem in der Kommunalpolitik. Speyer lag im Jahr 2019 zu Beginn bei einem Frauenanteil von rund 37 Prozent im Stadtrat und damit im oberen Bereich bei den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz. Hier konnte der Frauenanteil im Vergleich zu 2014 erhöht werden. Durch verschiedene Wechsel im Speyerer Stadtrat ist der Frauenanteil in dieser Wahlperiode erstmalig über 40 Prozent gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen ist in allen Bereichen gewinnbringend. Mit einer Erhöhung des Frauenanteils in der Politik können wir sicherstellen, dass die Stimmen von Frauen gehört und berücksichtigt werden und dazu beitragen, dass politische Entscheidungen ausgewogener sind. Damit sich bei der nächsten Kommunalwahl in Speyer wieder genügend Frauen zur Wahl aufstellen, ist es im ersten Schritt wichtig, Frauen zu ermutigen, als Stadträtin zu kandidieren“, bestärkt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler Frauen jedes Alters, sich vor Ort politisch zu engagieren. Aus diesem Grund hat die Gleichstellungsstelle mit der Beauftragten für Bürgerbeteiligung vor der Listenaufstellung der Parteien, eine Aktionsreihe mit drei Veranstaltungen ins Leben gerufen.

Frauenpolitisches Speed-Dating im Kinder- und Jugendtheater: Am Dienstag, 25. April, um 18.30 Uhr kommen Stadträtinnen mit Bürgerinnen ins Gespräch und gewähren unabhängig ihrer Parteizugehörigkeit Einblicke in die kommunalpolitische Arbeit.

Frauenpolitischer Rathausrundgang: Am Samstag, 13. Mai, um 10.30 Uhr wird Speyererinnen gezeigt, wo sich das kommunalpolitische Leben abspielt, was alle dazugehört sowie Hintergrundinformationen zur frauenpolitischen Stadtgeschichte gegeben. Der Treffpunkt wird d noch bekannt gegeben.

„Ausschuss-Picknick“ im Domgarten: Am Mittwoch, 21. Juni, um 17.30 Uhr bei der Veranstaltung „Es muss nicht gleich der Stadtrat sein: Über die Arbeit in Ausschüssen“ informieren Frauen, die sich in Speyer in verschiedenen Ausschüssen engagieren, über ihre Arbeit in den Gremien. Wer erst noch „schnuppern“ und nicht direkt für den Stadtrat kandidieren möchte, kann sich hier informieren. zg