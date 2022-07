Speyer. Unter dem Motto „Die Unbeugsamen – Frauen in der Politik gestern, heute und morgen“ laden die Gleichstellungsbeauftragten der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften und die Gleichstellungsstelle der Stadt am Mittwoch, 6. Juli, ab 18 Uhr alle Interessierten in die Aula der Universität, Freiherr-vom-Stein-Straße 2, ein, um über die Rolle von Frauen in Politik und Gesellschaft ins Gespräch zu kommen.

Gemeinsam schauen die Teilnehmenden den Kinofilm „Die Unbeugsamen“ (2021) und tauschen sich in einer anschließenden Podiumsdiskussion dazu aus. Neben einer Rückschau werden aktuelle wie zukünftige frauenpolitische Herausforderungen thematisiert. Frauen unterschiedlicher Generationen, darunter Professorin Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD), teilen ihre persönlichen Erfahrungen und Eindrücke und eröffnen so unterschiedlichste Perspektiven.

Die Veranstaltung wird durch Spenden finanziert. Sie kostet keinen Eintritt, dennoch möchten die Gleichstellungsbeauftragten Spenden für die Unterstützung des neuen Speyerer Frauenhauses entgegennehmen. Dies ist sowohl über das Spendenkonto als auch vor Ort möglich. Anmeldung bis Dienstag, 5. Juli unter www.spark-speyer.de/die_unbeugsamen. zg

Info: Spendenkonto Frauenhaus, IBAN: DE28 5455 0010 0000 0053 22, BIC: LUHSDE6A, Stichwort: Die Unbeugsamen