Friedensgebet im Dom

Speyer. Mehr als vier Monate dauert der Krieg in der Ukraine bereits an und ein Ende ist nicht in Sicht. Die beiden großen Kirchen setzen ihre gemeinsamen öffentlichen Friedensgebete fort und laden für Donnerstag, 7. Juli, um 19.30 Uhr in den Dom ein. In dem etwa halbstündigen Wortgottesdienst finden Ängste und Sorgen, vor allem aber das Gebet für die vom Krieg unmittelbar betroffenen Menschen und ihre Angehörigen Platz.

So heißt es im gemeinsamen Gebet: „Erbarme dich der Menschen, die den Krieg erleiden. Tröste alle, die mit ihnen leiden und ihnen verbunden sind. Öffne Wege und Türen für Verhandlungen, öffne Herzen und Gedanken für den Frieden.“

Der Gottesdienst steht unter der Leitung von Dekan Markus Jäckle und Pastoralreferent Matthias Zech. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Jungen Männerstimmen der Domsingknaben unter der Leitung von Domkantor Joachim Weller. Die Orgel spielt Domkapellmeister Markus Melchiori. zg/is