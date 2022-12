Friedenslicht zu den Gläubigen gebracht

Speyer. Rund 1000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder feierten gemeinsam am Sonntag, 11. Dezember, in einem ökumenischen Gottesdienst im Dom zu Speyer die Aussendung des Friedenslichtes aus Bethlehem. „Das Friedenslicht ist jedes Jahr ein besonderes Highlight in unseren Pfadfinderverbänden“, erklärt Simone Eisenlohr, Mitglied der Aktionsgruppe 2022. „Vor allem haben wir uns gefreut, dass die Aktion wieder im großen Rahmen im Dom stattfinden konnte. Dabei entsteht ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl und es wird spürbar, wie viele Menschen sich für ein friedliches Miteinander stark machen wollen.“

Die Friedenslichtdelegation kommt im Speyerer Dom an: Lisa Straub (VCP, v.l.) und Patrick Neubauer sowie Anne Sattel (DPSG). © DPSG Speyer

Das Friedenslicht wird im Bistum Speyer alljährlich von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) Rheinland-Pfalz/Saar sowie dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) in Wien abgeholt und in die Domstadt gebracht, um es zu verteilen. „Die Abholung des Lichtes in Wien und die Aussendung des Friedenslichtes war ein einmaliges Erlebnis“, berichtet Lisa Straub vom VCP Niederbiber. „Insgesamt waren 22 Nationen vertreten, die das Licht entgegengenommen haben, um es bei sich im Land zu verteilen.“

Auch Patrick Neubauer von der DPSG Herz Jesu in Ludwigshafen und Anne Sattel von der DPSG Impeesa in Maxdorf waren Teil der dreiköpfigen Delegation. „Für uns war es ein sehr besonderer Moment, da wir einfach wussten, wir stehen alle für das Gleiche hier, uns alle verbindet dieses Friedenslicht. Obwohl wir so viele Sprachen vertreten hatten, feierten wir zusammen diesen Gottesdienst“, berichtet Patrick Neubauer beeindruckt.

Das Friedenslicht ist eine Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF). In Deutschland wird das Licht als Gemeinschaftsaktion der Ringverbände der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands (rdp) und des Verbandes Deutscher Altpfadfindergilden (VDAPG) seit 1986 weitergeben. is