GBS lässt Kunden ihr Auto laden

Speyer. Mit der neuen 11-Kilowatt-Ladesäule auf dem Kundenparkplatz der GBS verdichtet sich das Netz der E-Ladeinfrastruktur in Speyer. Seit kurzem ist die Ladeeinrichtung, die für zwei Fahrzeuge ausgelegt ist, nutzbar. „Es freut uns, dass wir durch die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken mit dieser Ladesäule nicht nur einen Mehrwert für unsere Besucher, sondern auch für das Burgfeld-Gebiet schaffen konnten. Die E-Mobilität hält damit weiter Einzug ins Quartier“, so Vorstandsmitglied Bernd Reif.

Wochentags ist die Ladesäule für Kunden und Mitglieder der GBS reserviert. „Diese können ihre Fahrzeuge für die Dauer der Erledigungen bei uns sogar kostenfrei aufladen. Es ist lediglich eine Anmeldung an unserer Information erforderlich“, zeigt sich Vorstandskollege Oliver Pastor erfreut. Abends ab 17 Uhr sowie ganztägig an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen steht die Ladesäule allen E-Fahrzeugnutzern auf eigene Kosten zur Verfügung.

In diesem Sommer hat die Baugenossenschaft mit der Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte begonnen. In einem ersten Schritt wurden zwei vollelektrische Kleinwagen angeschafft. Damit ist die GBS in Speyer für ihre Mieter künftig emissionsfrei und klimaneutral unterwegs. Die E-Fahrzeugflotte wird beständig ausgebaut. Zum Laden der Fahrzeuge gibt es fünf Ladepunkte im Betriebshof der GBS, die hauptsächlich mit selbsterzeugtem Solarstrom gespeist werden. Sollte der Himmel bedeckt sein, wird Ökostrom aus dem Netz der Stadtwerke geladen. zg