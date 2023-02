In Speyer geht es um Mode wie zu Purrmanns Zeiten

Speyer. Im Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne“ gibt es jetzt einen interaktiven Workshop zum Thema Mode mit Museumspädagogin Andrea Braun. Am Freitag, 17. Februar, ab 18 Uhr gibt’s dieses Angebot im Museum Purrmann-Haus in Speyer nun schon zum zweiten Mal – wegen der großen Nachfrage. Unter dem Titel „Die Befreiung vom Korsett“ wird erläutert und gezeigt, wie sich die Mode damals verändert hat.

Gabriele Münter und Wassily Kandinsky 1916 in Stockholm. © MUseum

In der Ausstellung treten ja die Gemälde und Lebenswege von Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller- Purrmann in den Dialog mit den Werken und Biografien der Künstlerpaare Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, Max Beckmann und Minna Tube, Reinhold und Sabine Lepsius, Oskar und Marg Moll, Leo von König und Mathilde Tardif und Anna von Hansemann, Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin. Als Schlüsselpersönlichkeiten der Moderne führten all diese Künstlerinnen und Künstler die Malerei zu neuen Wegen.

Mode-Workshop in Speyer: Die frühe Avantgarde

Der Ausstellungsrundgang mit Museumspädagogin Andrea Braun entführt die Teilnehmenden auf eine spannende Zeitreise in die Welt der Mode der Avantgarde des beginnenden 20. Jahrhunderts. Gemeinsam entdecken die Besucherinnen und Besucher bei der Betrachtung der Gemälde, Zeichnungen und Fotografien sowie anhand ausgewählter Requisiten, Kleidungsstücke und Accessoires, wie Zeitgeschehen und technischer Fortschritt Einfluss auf Mode und Kunst genommen haben.

Für die Teilnahme an dem Workshop ist eine Anmeldung erforderlich unter E-Mail museum-purrmann-haus@stadt-speyer.de. Es entstehen Kosten in Höhe von 13 Euro oder 11 Euro für Ermäßigte.