Interdisziplinär auf ein Team setzen

Speyer/Mannheim. Die Geriatrie (Altersmedizin) am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer hat eine neue Chefärztin: Dr. Diana Franke-Chowdhury (55) hat die Leitung der Abteilung mit 55 stationären Betten und der angeschlossenen Geriatrischen Tagesklinik mit 16 Behandlungsplätzen zum Jahreswechsel von Dr. Nikolai Wezler (55) übernommen. Der Facharzt für Innere Medizin und Altersmedizin ist nach gut sieben Jahren an der Klinik, in denen er seine Fachabteilung maßgeblich weiterentwickelt hat, in eine internistische Praxis in Speyer gewechselt.

„Wir danken Dr. Wezler für sein außerordentliches fachliches und menschliches Engagement und wünschen ihm für seine neue Aufgabe als niedergelassener Mediziner alles Gute“, sagt Wolfgang Walter, Sprecher der Geschäftsführung am Diak. Mit Dr. Franke-Chowdhury habe die Klinik eine sehr kompetente Nachfolgerin gewinnen können.

Dr. Franke-Chowdhury, die neue Chef-ärztin für Geriatrie am Diak. © Liebold

„Dank der sehr guten Arbeit von Dr. Wezler ist die Klinik für Geriatrie bestens aufgestellt“, hebt seine Nachfolgerin zum Start an ihrer neuen Wirkungsstätte hervor. „Wie er setze ich bei der Versorgung unserer geriatrischen Patienten auf ein interdisziplinäres Team“, betont die Fachärztin für Innere Medizin mit den Zusatzbezeichnungen Geriatrie, Palliativmedizin, Physikalische Therapie und Notfallmedizin: „Die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen und den Fachdisziplinen funktioniert hier sehr gut. Das sind ideale Voraussetzungen, um die stationäre und ambulante Versorgung zum Wohle der älteren Menschen noch enger zu vernetzen.“

Bisher in Mannheim tätig

Dr. Franke-Chowdhury war bis zu ihrem Wechsel nach Speyer fünf Jahre lang Chefärztin der Klinik für Geriatrische Rehabilitation am Diako Mannheim, nachdem sie dort bereits ein halbes Jahr zuvor als Leitende Oberärztin und von 2006 bis 2011 als Assistenzärztin sowie später als Oberärztin tätig war. „Wichtig bei einer geriatrischen Versorgung sind die Arbeit im Team und der Umgang mit Menschen mit Demenz – Stichworte sind da demenzsensibles Krankenhaus und Delirprävention“, betont sie. „Ein weiterer Schwerpunkt meiner Aktivitäten war das Thema Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf die Gesundheit. Wie können wir ältere Menschen besonders vor Hitzeperioden schützen? Fragen wie diese werden mich auch in Speyer leiten.“

„Meine Stärke ist, dass ich durch meine Biografie die ganze Spannbreite der Medizin kenne, ob Pflege oder ärztlicher Bereich, Hightech-Medizin in einer Uniklinik oder Medizin in Entwicklungsländern, ob Notfall- und Intensiv- oder Palliativmedizin. Ich habe in sämtlichen Bereichen der geriatrischen Medizin gearbeitet: Akutgeriatrie, Alterstraumatologie, stationäre und ambulante Reha“, sagt die erfahrene Altersmedizinerin, die während ihres Medizinstudiums ein Jahr lang an Kliniken in Zimbabwe und mit den German Doctors in Bangladesch tätig war.

Zuerst in der Krankenpflege

Die gebürtige Niedersächsin absolvierte nach ihrem Schulabschluss zunächst eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und arbeitete anschließend auf einer unfallchirurgischen Station im Vinzenzkrankenhaus Hannover. Nach ihrem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg studierte sie an der Universität Heidelberg, wo sie sich im Rat der medizinischen Fakultät und in der Studienkommission zur Neuentwicklung des Ausbildungsgangs Medizin engagierte. Neben dem Studium arbeitete sie als Pflegefachkraft auf der kardiologischen Intensivstation der Uniklinik.

Ihre Ausbildung zur Fachärztin für Innere Medizin absolvierte die Ärztin am Bethanien-Krankenhaus Heidelberg und im Diakoniekrankenhaus Mannheim. Von 2012 bis 2016 war sie als Leitende Oberärztin der Geriatrie des St. Marien-Krankenhauses Ludwigshafen maßgeblich an der Entwicklung der Fachabteilung beteiligt.

Dr. Franke-Chowdhury ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz und der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit (KLUG). Sie lebt mit ihrem Mann und der gemeinsamen 16-jährigen Tochter in Mannheim. In ihrer Freizeit entspannt die passionierte Reiterin gerne bei der Pferdepflege oder beim Lesen. zg