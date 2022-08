Ittensohn liest zum Benefiz

Speyer. Aus seinem Krimi „Abendmahl für einen Mörder“ liest am Donnerstag, 25. August, um 19 Uhr der Speyerer Autor Uwe Ittensohn im Kaisersaal des Doms. In diesem Krimi spielt der Speyerer Dom eine nicht unwesentliche Rolle: Aus Steinskulpturen am Portal, theologischen Texten, Schutzpatronen, Märtyrern und Reliquien ergibt sich für die Romanfigur André Sartorius ein verstörendes Bild, das ihn auf die Spur eines Verbrechers führt.

Der Gmeiner-Verlag, der dieses Buch veröffentlicht hat, spendet für jedes verkaufte Exemplar einen Euro an den Dombauverein. Am 25. August wird der Verlag einen Scheck über die bisher zusammengekommene Summe überreichen. Die Lesung findet auf Initiative des Dombauvereins in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Osiander statt.

Der Autor Uwe Ittensohn, 1965 in Landau geboren, ist bekennender Pfälzer, lebt seit seiner Kindheit in Speyer und beschäftigt sich in seiner Freizeit intensiv mit der Speyerer Stadtgeschichte. Dabei stattet er auch immer wieder mal dem Dom einen Besuch ab, um für seine jetzt vier Regionalkrimis zu recherchieren. zg