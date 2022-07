Jubiläumsfeier mit exquisiter Musik

Speyer. Zu seinem zehnjährigen Bestehen startet der Lions Club Speyer Palatina mit einem Benefizkonzert in seine Veranstaltungsreihe. Am Freitag, 15. Juli, um 19.30 Uhr, spielt das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz aus Mainz in großer Besetzung im schönen Ambiente der Speyerer Gedächtniskirche.

Unter Leitung des Chefdirigenten Stefan Grefig werden neben schwungvollen Klassikern auch moderne Stücke, unter anderem von The Police, Robbie Williams und Sting präsentiert.

Der Erlös des Benefizkonzertes kommt notleidenden Menschen aus der Ukraine zugute, die in der Domstadt Schutz und Zuflucht vor dem Krieg in der Heimat suchen.

Der mittlerweile fast leere Spendentopf der Stadt Speyer soll sich auch durch diese Charity-Nacht wieder füllen. Nach wie vor besteht ein großer Bedarf an Spendenmitteln für Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet.

Die Besucher können sich bei der Veranstaltung mit den angebotenen und ausgesuchten Pfälzer Weinen sowie den bekannten Produkten der Traditionsbäckerei Berzel stärken. Mediterranes Fingerfood lädt nach dem Konzert noch zum Verweilen ein.

Die Tickets für diesen stimmungsvollen Sommerabend sind ab sofort im offiziellen Online-Vorverkauf unter www.reservix.de erhältlich oder an folgenden Stellen in Speyer käuflich zu erwerben: Touristinfo, EP:Seidel, Spei’rer Buchladen, Zahnarztpraxis Cormentis, Guitar Shark, Buchhandel Fröhlich, Event+Ticket Service. zg