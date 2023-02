Konzertreihe bereitet in Speyer auf Ostern vor

Speyer. Die vierzigtägige Fastenzeit, die mit dem Aschermittwoch begonnen hat, dient der Vorbereitung auf Ostern. In der Speyerer Kathedrale bietet die Konzertriehe „Cantate Domino“ der Dommusik die Möglichkeit der musikalischen Vorbereitung auf das Passionsgeschehen und die Auferstehungsfeier. Jeden Samstag um 18 Uhr erklingt geistliche Musik. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Den Auftakt macht am Samstag, 25. Februar, um 18 Uhr der zweite Domorganist Christoph Keggenhoff. Er musiziert gemeinsam mit seiner Frau, der Sängerin Monika Keggenhoff, in der Afrakapelle auf der Nordseite des Doms. Es erklingen Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Johann Pachelbel.

Am Samstag, 4. März. steht unter dem Titel „Lamentatio“ (lateinisch für Klage) Vokalpolyphonie der Renaissance auf dem Programm. Franz Vitzthum (Cantus), Terry Wey (Altus), Sebastian Hübner (Tenor), Daniel Schreiber (Tenor) und Matthias Horn (Bass) gestalten dieses Konzert in der Krypta mit ihren Stimmen.

Am Vorabend des dritten Fastensonntags sind dann zwei Kantaten von Johann Sebastian Bach zu hören. Altus Matthias Lucht singt am Samstag, 11. März, die Stücke „Widerstehe doch der Sünde“ und „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“. Begleitet wird er dabei vom Barockensemble „Musiche Varie“ unter der Gesamtleitung von Domkantor Joachim Weller. Auch dieses Konzert findet in der Krypta statt.

Eine weitere Kantate von Bach steht am Samstag, 18. März, auf dem Programm. „Tilge, Höchster, meine Sünden“ gestaltete der Thomaskantor nach Pergolesis „Stabat Mater“, dem wohl berühmtesten Werk der Barockzeit. Die Solopartien übernehmen die Sopranistin Giorgia Cappello und die Altistin Lieselotte Fink, der Mädchenchor am Dom zu Speyer gestaltet die Chorpartien und das Barockensemble „L’arpa festante“ übernimmt in historischer Aufführungspraxis den Instrumentalpart. Die Leitung hat an diesem Abend Domkapellmeister Markus Melchiori. Das Konzert findet im Mittelschiff des Doms statt.

Das letzte vorösterliche Konzert der Reihe „Cantate Domino“ findet dann am Hochfest der Verkündigung des Herrn am Samstag, 25. März, auf dem Königschor statt. Der Abend steht passend zum Tag unter der Überschrift „Siehe, ich bin die Magd des Herrn“ mit Werken von Bach, Wolf, Peeters, Stanford und anderen. Bariton Michael Marz wird von Domkantor Joachim Weller an der Orgel begleitet. zg