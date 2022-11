Lichtblick in düsterer Zeit hilft dem Gemüt

Speyer. Pünktlich zum ersten Advent leuchten die geschmückten Zweige des Weihnachtsbaums vor dem Speyerer Kaiserdom. Bis Mariä Lichtmess am 2. Februar kann man sich am zwölf Meter hohen Lichterbaum erfreuen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler bedankt sich beim Domkapitel, das dem Christbaum mit dem Standort einen festlichen Rahmen verleiht. „Wir merken, dass viele Menschen beim Blick auf den Dom und auf den davorstehenden Weihnachtsbaum von einer festlichen, adventlichen Stimmung ergriffen werden, und wir hoffen, dass ihnen dieser Anblick Zuversicht und Freude schenkt“, sagt Domdekan und Domkustos Dr. Christoph Kohl.

Die Stadtchefin verweist auf die besonderen Umstände, unter denen in diesem Jahr das Weihnachtsfest begangen wird: „Angesichts der Energiekrise müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um Energie einzusparen, wo es sinnvoll und notwendig ist. Daher ist die Weihnachtsbeleuchtung wie schon seit einiger Zeit auf LED-Technik umgerüstet worden. So können wir zur Einsparung von Strom und zugleich zu einer feierlichen Weihnachtsstimmung in der Stadt beitragen.“

„Die Menschen brauchen gerade in Zeiten wie diesen positive Zeichen und da erscheinen festlich strahlende Zweige im wahrsten Sinne des Wortes als Lichtblick“, ergänzt Bürgermeisterin Monika Kabs. Die serbische Fichte wurde in diesem Jahr von Familie Bergmann aus Mechtersheim gestiftet. Stahlbau Merckel transportierte mit Unterstützung der Firma Spira Baugeräte den Baum und stellte ihn vor dem Dom auf, wo er von Elektro Rillig in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Abteilung Stadtgrün weihnachtlich geschmückt wurde. zg/Bild: Venus