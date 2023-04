Lions Club Speyer spendiert der Musikschule 4000 Euro

Speyer. Der Lions Club Speyer hat kürzlich eine großzügige Spende in Höhe von 4000 Euro an den Förderverein der Musikschule der Stadt Speyer übergeben, heißt es in einer Mitteilung. Die Musikschule hatte sich zuvor beim Konzert am 12. März unter dem Motto „Von rührend bis erstaunlich“ vorgestellt, das im historischen Ratssaal stattfand und von den Lions organisiert wurde.

Boris Weber, der Präsident des Lions Club Speyer, betonte die Bedeutung von Musik und Kunst und die wichtige Rolle, die die Musikschule in der Stadt spiele. Auch Bernhard Sperrfechter, Leiter der Musikschule, bedankte sich für die großzügige Geste des Lions Clubs. Das Geld werde dazu beitragen, dass die Musikschule ihre Arbeit fortsetzen und weiterhin Konzerte und Veranstaltungen organisieren könne.

Die Musikschule der Stadt Speyer ist ein wichtiger Bestandteil des Kulturlebens in der Stadt und bietet ein breites Kursangebot für Kinder und Erwachsene. Der Förderverein, unter seinem Vorsitzenden Professor Helmut Erb, unterstützt die Arbeit der Musikschule seit Jahren nachhaltig und setzt sich auch zukünftig für deren Belange ein. Dank der großzügigen Spende des Lions Club Speyer ist dies nun in noch stärkerem Maße möglich.