Literarische Einblicke nach Asien

Speyer. Das Seniorenbüro Speyer präsentiert Georg Felsberg, der eine Auswahl seiner erlebten Reiseerzählungen mit Bildern vorstellt. Die Lesung musste 2021 pandemiebedingt abgesagt werden und findet nun an diesem Montag, 11. Juli, um 16 Uhr im Historischen Ratssaal statt.

Wissen Sie was ein „Dschinn“ ist, der sich in einer Spitzkopfnatter verzaubert? Kennen Sie die Geschichte vom fröhlichen „Babu“, der den Berg des Affengottes „Hanuman“ bestiegen hat? Haben Sie von den Balladen der schönen „Bhopafrauen“ gehört, die Kranke heilen können – oder vom Berg „Fansipan“ an der Grenze zu China, auf den alle Liebenden gewesen sein sollten?

In vielen kleinen Geschichten beschreibt der Autor Begegnungen und Beobachtungen, die eine oft unwirkliche Atmosphäre einfangen und über merkwürdige Lebensentwürfe in Asien erzählen. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Spenden für Hilfsprojekte in Bangladesch sind willkommen.

30 Jahre bei der ARD

Georg Felsberg war 30 Jahre Redakteur und Reporter bei der ARD. Seit 2007 reist er jährlich für sechs Wochen nach Asien und schreibtKurzgeschichten über Länder rund um den indischen Subkontinent und die Menschen, die dort leben oder ihn auf seiner Reise begleiten.

Eine Anmeldung beim Seniorenbüro telefonisch unter Telefon 06232/14 26 61 oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de ist erforderlich. Der Historische Ratssaal ist barrierefrei zugänglich. zg