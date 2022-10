Mit allen Sinnen im Dunkeln genießen

Speyer. Besondere Aktionen sind dieses Jahr für die Speyerer Herbstmesse geplant. Und dabei gibt’s gleich mehrere Premieren. Vom 21. bis 31. Oktober steigt auf dem Festplatz gleich nach der Salierbrücke die 775. Speyerer Herbstmesse. Die Besucher erwartet dabei nicht nur eine große Zahl an attraktiven Fahrgeschäften und leckeren Köstlichkeiten, sondern auch ganz besondere Aktionen, für die man sich schon jetzt anmelden kann.

Am Samstag, 22. Oktober, um 18 Uhr lädt der Speyerer Kochverein Cooking Kids Club zu einem Preis von 25 Euro pro Person auf eine kulinarische Reise im Dunkeln ein, bei der alle Teilnehmenden die Gelegenheit haben, ihre eigenen Sinne ganz neu zu entdecken. Das ausgeklügelte Menü, das auf Wunsch auch vegetarisch oder vegan serviert wird, muss beim „Dinner in the Dark“ unter völligem Verzicht auf den Sehsinn auf ungewohnte Weise erschmeckt werden. Sind Sie bereit, sich überraschen zu lassen?

Bei der Speyerer Herbstmesse kann man im Riesenrad eine tolle Weinprobe machen. © Stadt/Johannes Stender

Wer lieber nicht auf den Sehsinn verzichten und stattdessen eine grandiose Aussicht über Speyer genießen möchte, ist bei der Weinprobe auf dem Riesenrad am Montag, 31. Oktober, ab 18 Uhr genau richtig. Für einen Preis von 44 Euro pro Person nehmen Winzer Patrick Lagas und der Cooking Kids Club die Teilnehmer mit zu einem Genusserlebnis der besonderen Art – und das in luftiger Höhe. Die Teilnehmer erfreuen sich an fünf erlesenen Weinen in außergewöhnlicher Atmosphäre und lassen sich in den Gondeln des Riesenrads verschiedene Snacks, zubereitet von den Kindern des Cooking Kids Clubs, reichen.

Heute an Weihnachten denken

Auch der Speyerer Weihnachtsmarkt wirft bereits seine Schatten voraus. Für diesen sucht die Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungen übrigens noch einen Weihnachtsmann oder gerne auch eine Weihnachtsfrau, die Freude daran hätten, Kindern verschiedene Geschichten vorzulesen. Bewerbungen nimmt Heidi Jester per E-Mail unter heidi.jester@stadt-speyer.de entgegen. zg