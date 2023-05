Mit der Sense den Bogen raushaben

Speyer. Den Bogen raushaben – das klappt mit einer Veranstaltung der Volkshochschule Speyer in Kooperation mit der Pollichia Ortsgruppe Speyer und der Speyerer Bieneninitiative am Samstag, 6. Mai. In dem Kurs können die Teilnehmenden das Mähen und Dengeln (Schärfen) mit der Sense erlernen und werden dabei von Stephan Konzack, Sensenlehrer im Deutschen Sensenlehrer-Verein, angeleitet.

Das Arbeiten mit der Sense ist ein sehr altes Handwerk, das aber immer noch attraktiv ist. Bei richtiger Handhabung kann diese Tätigkeit in der Natur, ohne Motorlärm und Gestank, dafür aber mit körperlicher Bewegung ausgeübt werden. Die Teilnehmenden erfahren Details, wie die Sense jeweils passgenau auf sie eingestellt wird und können verschiedene Dengelarten selbst testen sowie den individuell besten Weg zu finden, das Werkzeug richtig zu schärfen. Das Mähen wird in der Ebene und am Hang geübt, mit den unterschiedlichen Voraussetzungen einer Naturwiese gewachsen.

Die Veranstaltung findet am 6. Mai von 9 bis 17 Uhr statt. Der Treffpunkt wird nach Anmeldung bekannt gegeben. Eine Anmeldung über die Homepage der Volkshochschule Speyer (www.vhs-speyer.de) mit der Kursnummer 10411 ist erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro und enthält ein Skript zum Kurs. Eine Qualitätssense steht jedem Kursteilnehmer zur Verfügung, eigene Sensen können bei Bedarf zur Begutachtung mitgebracht werden.

Mitzubringen ist wetterfeste Kleidung, die Schutz vor Sonne und Regen bietet, sowie eine Brotzeit für die Pause. zg