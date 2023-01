Mit Golf Schulen in Südafrika unterstützt

Speyer/Hockenheim. Golf steht bei den Schülern im südafrikanischen Ort Sir Lowry’s Pass Village nicht auf dem Stundenplan. In der Grundschule und dem Gymnasium in der Nähe eines Townships, wo viele Kinder statt Bildung und Betreuung vor allem Armut, Gewalt und fehlende Perspektiven kennenlernen, geht es um grundlegende Inhalte. Doch ohne Golf könnte der Verein Hope and Light keinen Unterricht anbieten. Benefizgolfturniere sind eine wichtige Einnahmequelle. Umso dankbarer hat er die Spende des Lions Clubs Speyer von 17 000 Euro entgegengenommen.

Der Serviceclub hat zum vierten Mal Golfbegeisterte auf die Anlage des Golf-Clubs Pfalz in Neustadt-Geinsheim eingeladen. 70 Teilnehmer sorgten mit Startgeldern und Spenden für den Erlös, den Rainer Winge, Vorsitzender des Vereins Hope and Light mit Sitz in Hockenheim, mit Freude dem Etat von rund 250 000 Euro hinzubucht, den der Verein pro Jahr für den Betrieb seiner Einrichtungen benötigt.

Winge dankte Lions-Präsident Boris Weber, den Mitgliedern Georg Brauer und Rudi Müller sowie Steffi Spiekermann und dem Golf-Club Pfalz für das große Engagement bei der Organisation des Turniers, bei dem Axel Rohr, Thomas Kölbl, Sabine Zimmer und Heike Rohr am besten abgeschnitten hatten.

Hope and Light hat in Deutschland rund 65 Mitglieder und kooperiert mit Schwestervereinen in der Schweiz sowie in Südafrika und Großbritannien. Der Verein wurde 2004 gegründet, eine Suppenküche war das erste Projekt, neben den Schulen betreibt die Organisation auch einen Kindergarten und ein Waisenhaus. Eine gute Vernetzung mit Stiftungen und Sponsoren ermöglichte Investitionen von circa 3,6 Millionen Euro in die Schulinfrastruktur. Das nächste Golfturnier in Kooperation mit dem Lions Club Speyer ist Mitte September 2023 geplant. mm