Mit Herz und Sachverstand

Speyer. Die gebürtige Speyererin Katrin Berlinghoff übernimmt ab August den Staffelstab im Bereich Klimaschutz und wird neue Klimaschutzmanagerinder Stadt. „Mit Katrin Berlinghoff haben wir eine junge und engagierte Frau eingestellt, die für ihr Thema brennt und mit viel Leidenschaft und Herzblut die gute Arbeit ihrer Vorgängerin fortführen und weiterentwickeln wird“, ist sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sicher.

AdUnit urban-intext1

„Im Bereich des Klimaschutzes dürfen wir Veränderungen nicht abwarten – wir müssen sie aktiv herbeiführen. Das geht nur mit einer engagierten und kreativen Persönlichkeit, die es schafft, das Thema in der Kommunalverwaltung nachhaltig zu verankern und Menschen für ihr Thema zu begeistern. Gerade deshalb hat sich in den vergangenen Monaten der Vakanz gezeigt, wie wichtig die Stelle der Klimaschutzmanagerin für eine Kommune ist“, unterstreicht Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann.

© Stadt Speyer

Berlinghoff hat an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz zunächst ein Bachelorstudium in Geographie und anschließend einen Master of Science im Bereich Klima- und Umweltwandel absolviert. Neben dem theoretischen Rüstzeug bringt sie trotz ihrer jungen Jahre auch schon reichlich praktische Erfahrung mit.

So hat sie von 2016 bis 2020 bei der Klimaschutzagentur in Mannheim als Projektmanagerin und anschließend als Klimaschutzmanagerin im Bereich Schulen gearbeitet. In diesen Positionen hat sie an der Umsetzung des gesamtstädtischen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Mannheim mitgewirkt, Klimaschutzaktionen, Kampagnen und Veranstaltungen geplant und organisiert sowie Fortbildungen und Einarbeitungen geleitet.

AdUnit urban-intext2

Den Menschen der Domstadt ist sie vielleicht noch von der Einführung des Mehrwegbechersystems „Bleib deinem Becher treu“ bekannt, das in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Mannheim in Speyer umgesetzt wurde.

Anschließend folgte eine rund einjährige Tätigkeit als Projektleiterin beim Stadtberatungsbüro Dr. Sven Fries, wo sie Kommunen in allen Fragen des Klimaschutzes beratend zur Seite stand – beispielsweise auch der Stadt Speyer im Bereich nachhaltige Mobilität bei der Neufassung des Nahverkehrsplans.

AdUnit urban-intext3

Sie will Menschen begeistern

Katrin Berlinghoff freut sich auf die neue Herausforderung in ihrer Heimatstadt, wie sie betont. „Als Klimaschutzmanagerin der Stadt möchte ich Jung und Alt sowie alles dazwischen für Klimaschutz begeistern und gemeinsam ins Tun bringen. Klimaschutz betrifft viele Bereiche, sodass jede und jeder sich beteiligen kann, egal ob als „Klimaschutz-Neuling“ oder „Klimaschutz-Expertin oder -Experte“, so die30-jährige.

AdUnit urban-intext4

Die Stelle der Klimaschutzmanagerin war seit April vakant, nachdem Fabienne Körner die Stadtverwaltung nach fast acht Jahren verlassen hat und als Geschäftsführerin zur Energieagentur Mittelbaden gewechselt ist. zg/ Bild: Stadt