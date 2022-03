Modellbautage im Technik Museum Speyer finden wieder statt

Speyer. Zwei Jahre lang mussten sich Modellbau-Liebhaber wegen der Corona-Pandemie gedulden – nun ist es endlich soweit: Vom 16. bis 18. April finden wieder die Modellbautage im Technik Museum Speyer statt. Wie das Museum am Montag mitteilte, werde in diesem Jahr neben den klassischen Genres wie Luftfahrt, Lokomotiven oder Automobile auch der Science-Fiction Bereich vertreten sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Durch die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen werden in diesem Jahr zwar etwas weniger Aussteller bei den Modellbautagen dabei sein, aber wir hoffen, dass die Besucherinnen und Besucher trotzdem Spaß haben. Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht, denn die Modellbautage im Technik Museum liegen unserem Verein sehr am Herzen“, sagte Hanspeter Heger, der Erste Vorsitzender des Speyerer Vereins zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e.V.).

Traditionell an Ostern

Der Verein widmet sich schon lange dem Modellbau. Seit 16 Jahren richten die Mitglieder zudem ihre eigene Veranstaltung aus und präsentieren die Modellbautage im Technik Museum Speyer. Diese finden traditionell zu Ostern statt und locken jährlich zahlreiche Fans des Hobbys in die Raumfahrthalle in direkter Nähe zur Weltraumfähre Buran.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um die Sicherheit für Besucher und Aussteller zu gewährleisten, werde dieses Jahr auf Mitmachaktionen verzichtet. Zudem seien die Präsentationsflächen mit einem vergrößerten Abstand aufgebaut worden, hieß es vom Technik Museum Speyer weiter. Hier sollen Stände zu Modellbauaktivitäten und Modellbauvereinen Interessierten weitere Informationen und Ansprechpartner liefern.

Die Modellbautage finden zu den regulären Öffnungszeiten des Museums statt (Samstag, 16. April, bis Ostermontag, 18. April, jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr) und sind im Eintrittspreis inbegriffen.

6000 Exponate zu sehen

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen nach eigenen Angaben zusammen auf mehr als 200 000 Quadratmetern über 6000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte – vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zur Raumfähre Buran ist dabei alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. An 365 Tagen im Jahr geöffnet, ziehen die Museen über eine Million Besucher im Jahr an, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Weitere Infos unter www.technik-museum.de/modellbautage