Nach der Schulung den Nachbarn aktiv helfen

Speyer. Ab dem 1. März startet die nächste Schulung für das Ehrenamt der Speyerer Nachbarschaftshilfe, die ja erst kürzlich von der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit einem Förderpreis ausgezeichnet worden ist.

Die Schulung, an der bislang schon jede Menge begeisterte Helfende teilgenommen haben, findet einmal wöchentlich bis zum 29. März statt und wird durch einen einmaligen Erste-Hilfe-Kurs an einem Samstag ergänzt: Termine sind am Mittwoch, 1. März, 15 bis 17.30 Uhr, Dienstag, 7. März, 15 bis 18 Uhr, Samstag, 11. März, Erste-Hilfe-Kurs von 9 bis 14 Uhr, Montag, 13. März, 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 21. März, 14 bis 17 Uhr, sowie am Mittwoch, 29. März, 14 bis 17 Uhr.

Sie sind zusammen zu einem Spaziergang am Rhein unterwegs – so funktioniert die Nachbarschaftshilfe in Speyer – und beide haben etwas davon. © Stadt

Mit dem im Kurs erlernten Wissen können die Nachbarschaftshelfenden dann hilfsbedürftigen Seniorinnen und Senioren in ihrem Alltag unter die Arme greifen: Beispielsweise indem sie diese zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen begleiten, Gespräche führen, einen Spaziergang machen, etwas mit ihnen essen oder Gesellschaftsspiele spielen.

Bislang wird die Nachbarschaftshilfe von den Senioren in Speyer sehr gut angenommen und die Warteliste ist lang. Jede und jeder ab 18 Jahren – ob Student oder selbst schon Senior – ist willkommen, sich für dieses Ehrenamt zu melden. zg