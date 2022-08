Nach Explosion in Speyer: Kripo und Staatsanwaltschaft übernehmen Ermittlungen

Speyer. Eine Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Speyer hat am Donnerstagabend nicht nur die Feuerwehr in Atem gehalten (wir berichteten). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die Explosion durch Arbeiten in dem betroffenen Haus in der Wormser Straße verursacht worden sein. Doch die Ermittlungen laufen gerade erst an – die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben den Fall übernommen. Brandermittler und ein Sachverständiger sollen das Geschehen in der kommenden Woche analysieren.

Durch die Explosion wurden laut Polizeiinformationen vier Personen verletzt. Ein 29-Jähriger und ein 36-Jähriger, welche sich in dem Haus aufgehalten hatten, wurden schwer verletzt. Eine 15-Jährige und eine 21-Jährige Passantin wurden durch Glassplitter leicht verletzt. Die Schwerverletzten und die 21-Jährige wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Bereich war am Abend über mehrere Stunden weiträumig abgesperrt. Bewohner der beiden umliegenden Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Wie der Speyerer Feuerwehrsprecher Thomas Tremmel berichtet, handelt es sich beim betroffenen Gebäude um das ehemalige Stoffhaus Speyer. Das ist auch auf einem im Internet veröffentlichten Bild zu erkennen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.