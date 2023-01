Neujahrskonzert in Speyer: Vorspiel zu Wagners „Parsifal“ erklingt

Speyer. Das „Bläserensemble Dom zu Speyer“ und Domorganist Markus Eichenlaub gestalten am Sonntag, 1. Januar, um 15 Uhr ein Konzerterlebnis zum Jahresbeginn.

Am Neujahrstag erklingen in großer Besetzung von zehn Musikerinnen und Musikern Werke der Renaissance, Romantik und Moderne. Mit diesem Konzert feiert das „Bläserensemble Dom zu Speyer“ gleichzeitig sein 30-jähriges Bestehen. Domorganist Markus Eichenlaub begleitet das Ensemble und spielt Werke für Orgel solo.

Unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller ist eine doppelchörige Bearbeitung des Weihnachtschorals „In dulci jubilo“ von Michael Praetorius, eine Canzona für drei Chöre von Giovanni Gabrieli sowie das festliche Prélude aus dem Te Deum von Marc Antoine Charpentier zu hören. In einer Bearbeitung für große Blechbläserbesetzung und Orgel wird das Vorspiel zu Richard Wagners „Parsifal“ erklingen. Mit der bekannten „Pavane“ von Maurice Ravel oder einem Arrangement des englischen Weihnachtsliedes „The First Nowell“ von Roger Harvey zeigt das Ensemble seine große stilistische Bandbreite. Karten sind im Vorverkauf sowie Restkarten am Konzerttag selbst vor Ort erhältlich.

„Vielfalt in der Einheit“

Das „Bläserensemble Dom zu Speyer“ hat sich vornehmlich der Musica Sacra verschrieben und steht für Bläserklang auf höchstem künstlerischem Niveau.

Unter der Ägide seines künstlerischen Leiters, Domkapellmeister Markus Melchiori, gelingt dem Ensemble das Kunststück, „Vielfalt in der Einheit“ zu schaffen, nämlich aus fünf bis zehn Individualisten – alles renommierte Musiker aus Orchestern der Region – eine sinfonische Pracht und Dynamik hervorzuzaubern, wie nur Blechbläser sie zu entfalten vermögen.

Das Repertoire des „Bläserensembles Dom zu Speyer“ umfasst klassische wie auch moderne Arrangements und Kompositionen, pflegt aber insbesondere die Renaissance- und Barockmusik der großen europäischen Kathedralen von namhaften Komponisten wie Bach, Gabrieli und Scheidt.

Als eines von mehreren hervorragenden Musikensembles des Kaiser- und Mariendoms zu Speyer wirkt das Bläserensemble bei festlich gestalteter Liturgie und Konzerten innerhalb und außerhalb des Bistums mit, unter anderem im Rahmen des überregional bedeutenden Musikfestivals „Internationale Musiktage Dom zu Speyer“. Dabei wird es oft von Orgel und Pauke begleitet und bringt Solostücke, Messen und sinfonische Werke zusammen mit den Domchören und dem Festivalorchester Dom zu Speyer einem großen Auditorium zu Gehör. Internationale Auftritte und Konzertreisen führten das „Bläserensemble Dom zu Speyer“ unter anderem schon nach Polen, Ungarn, Frankreich, Österreich, Serbien und Italien. Die Virtuosität und Klangpracht des Ensembles wird regelmäßig durch Fernseh- und CD-Mitschnitte dokumentiert.

Karten sind in der Dom-Info, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und Online erhältlich unter www.reservix.de erhältlich.