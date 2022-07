Orgelzyklus zeitgenössisch im Speyerer Dom

Speyer. Werke des 20. und 21. Jahrhunderts stehen am Samstag, 16. Juli, um 19.30 Uhr auf dem Programm eines Konzerts des Internationalen Orgelzyklus im Dom. Der ehemalige Wiesbadener Bezirkskantor Gabriel Dessauer wird die Orgel als modernes Instrument präsentieren und beweisen, dass moderne Orgelmusik durchaus harmonisch und unterhaltsam klingen kann.

Gabriel Dessauer war zunächst Kirchenmusiker in München, bevor er bis 2021 an der katholischen Hauptkirche St. Bonifatius in Wiesbaden wirkte. Bis 2013 unterrichtete er zudem als Dozent für Orgel an der Gutenberg-Universität Mainz. Sein Konzert in Speyer eröffnet er mit einer Tanz-Toccata des libanesischen in Paris lebenden Komponisten und Organisten Naji Hakim. Tänzerisches dominiert auch Hans Uwe Hielschers „Silvaner“, das dem Wein im Tango-Rhythmus huldigt. Ein einführendes Gespräch gibt’s um 18.45 Uhr auf dem Königschor.