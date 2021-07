Pegel Speyer sinkt seit 4 Uhr am Sonntag

Speyer. Der Scheitelpunkt des Hochwassers am Pegel Speyer war in der Nacht zum Sonntag mit 8,23 Metern erreicht und lag damit etwas unter den erwarteten 8,35 Metern. Seit 4 Uhr fällt der Pegel kontinuierlich mit zunehmendem Tempo. Um 11 Uhr lag er bei 8,14 Metern, gegen 14 Uhr erwartet der Hochwassermeldedienst des Landes Rheinland-Pfalz die Annäherung an die 8-Meter-Grenze. Das Helmut-Kohl-Ufer war den ganzen Tag über Ziel Schaulustiger.

Wegen einer Straßenüberspülung durch Druckwasser hat die Stadtverwaltung am Sonntagmorgen eine Einbahnstraßenregelung im Bereich der Industriestraße/Joachim-Becher-Straße eingerichtet in Richtung Pleiad-Gelände. Der aus dem Pleiad-Gelände kommende Verkehr wird über die Joachim-Becher-Straße, Am neuen Rheinhafen und Heinkelstraße umgeleitet. Diese Regelung wird solange bestehen bleiben müssen, bis das Druckwasser in der Industriestraße/Höhe Joachim-Becher-Straße wieder eine Befahrung der Geradeausspur in Richtung Pleiad möglich macht.